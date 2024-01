Caso Marielle: Dino elogia trabalho da PF, mas evita falar em fim da investigação

com Agência Brasil, Da Redaçãoi com Agência Brasil, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/01/2024 - 21:06 Para compartilhar:

Nesta terça-feira (23), em sua última entrevista como chefe da pasta de Justiça e Segurança Pública, o ministro Flavio Dino comentou a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. Conforme divulgado pela imprensa, o ex-policial militar Ronnie Lessa teria aceito acordo de delação premiada com a PF e fornecido informações que apontam o mandante do crime.

Dino destacou o trabalho da Policia Federal, mas ponderou que não há prazo para o fim de investigação.

“Tenho mencionado que a Polícia Federal é uma das melhores polícias do mundo. A entrada dela no caso, há um ano atrás, por determinação minha, fez com que houvesse uma colaboração mais estreita com o Ministério Público do Rio de Janeiro”, afirmou.

Mais cedo, Dino e Ricardo Lewandowski se reuniram para a iniciar a transição de comando do ministério.

