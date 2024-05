Caso José de Abreu: dentista explica o que causa e como tratar mau hálito

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 31/05/2024 - 18:45 Para compartilhar:

Na última terça-feira, 28, o ator José de Abreu, de 78 anos, resolveu se pronunciar sobre uma declaração polêmica feita por Maria Zilda Bethlem, 72, em 2020. Na ocasião, a atriz acusou o ex-colega da Globo, durante uma live com o ator Murilo Rosa, de ter mau hálito.

+Neymar não é o único: Luana Piovani já se envolveu em polêmicas com outros famosos

+Neymar é acusado de machismo e etarismo ao rebater críticas de Luana Piovani; entenda

Por meio da sua conta no X (antigo Twitter), o ator revelou que Maria Zilda supostamente traiu o marido com ele por anos, além de ter acusado-a de ser uma “atriz fracassada” e de ter o “nariz prejudicado”, insinuando uso de drogas.

“Liberou fake news. Maria Zilda diz que Zé de Abreu tem mau hálito! Preferia beijá-lo longe do marido, afinal, o marido era o diretor da novela”, começou, referindo-se à novela “Bebê a Bordo” (1988), com direção de Roberto Talma.

“Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de ‘Bebê a Bordo’, quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro com o nariz prejudicado? Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma. Se separaram, a carreira acabou”, finalizou.

Mesmo não sendo o caso do ator José de Abreu, a IstoÉ Gente conversou com a Dra. Gabriela Nicolellis, cirurgiã dentista e diretora da ClínicaGen, que explica o que causa e como tratar o mau hálito. Confira!

“Mau hálito ou halitose é uma entidade clínica que se manifesta como um sinal- quando for percebido pelo profissional dentista ou outra pessoa sem o relato ou comunicação com o paciente. 80% das causas do mau hálito é bucal e 20% estomacal”, diz a Dra.

Alterações fisiológicas

Causas primárias:

– Quando a halitose aparece pela eliminação de compostos odoríficos produzidos pelo uso de produtos aromáticos como medicamentos, tabagismo, alimentos como por ex: alho ou condimentos;

– Halitose por dieta hipocalórica, jejum prolongado, exercícios físicos violentos etc que podem levar a uma hipoglicemia.

Causas secundárias:

Halitose pela manhã do jejum prolongado, alterações morfológicas da língua, saburra lingual (resto de alimentos na língua), desidratação, baixa de salivação (xerostomia) provocada por medicamentos.

Alterações patológicas

Doença periodontal, cárie, amidalite, adenoide, sinusite, faringite, diabetes, hormonal, cáseos amigdalianos.

Dicas para combater o mau hálito

Beber água;

Escovar os dentes após as refeições;

Usar o fio dental;

Escovar a língua;

Cuidar da alimentação;

Fazer limpeza nos dentes de seis em seis meses no dentista.