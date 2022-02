Caso Henry: “Não encostei a mão em um fio de cabelo”, diz Jairinho em interrogatório

O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, decidiu não responder as perguntas feitas pela juíza Elisabeth Machado durante o interrogatório no processo em que ele é acusado de matar o enteado Henry Borel, de 4 anos. As informações são do Uol e da CNN Brasil.

No entanto, antes de ser orientado a deixar o tribunal, Jairinho alegou que é inocente. “Juro por Deus que não encostei a mão em um fio de cabelo do Henry”, disse. O ex-vereador também pediu que sejam realizadas novas diligências e que seja marcado um novo depoimento para que possa “provar a sua inocência e a da Monique”.

“Pra minha autodefesa eu preciso que sejam feitas algumas diligências que não foram cumpridas. Preciso das imagens do IML, preciso das imagens do hospital, do exame toxicológico e do raio x que foi dito que foi feito”, disse.

De acordo com a magistrada, a perícia será discutida pela defesa em momento adequado. Ela ainda afirmou que não cabe a Jairinho argumentar sobre questões técnicas. Após o depoimento de Jairinho, foi a vez da pedagoga Monique Medeiros, mãe do menino, ser ouvida no tribunal.

Jairinho e Monique são acusados da morte do menino Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março de 2021, e foram presos cerca de um mês após o crime.

Às vésperas da audiência, a defesa de Jairinho fez um pedido de adiamento que foi indeferido pela juíza do caso.

