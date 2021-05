Caso Henry: Monique pede desinterdição de apartamento onde morava com Dr. Jairinho

Os advogados Hugo Novais, Thaise Mattar Assad e Thiago Minagé, responsáveis pela defesa de Monique Medeiros, solicitaram à juíza Elizabeth Machado Loura, titular do II Tribunal do Júri, a desinterdição do apartamento onde a mãe de Henry Borel, de quatro anos, morava com o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido).

De acordo com O GLOBO, na petição enviada à magistrada, os advogados alegaram que o prazo de 30 dias para a perícia criminal já foi concluído e que no apartamento existem “elementos de prova a serem colhidos”. Eles afirmaram que, com base no princípio da ampla defesa, requerem o deferimento da medida para que documentos a serem utilizados na defesa de Monique possam ser juntados ao processo.

A juíza Elizabeth encaminhou o pedido para manifestação do Ministério Público na última quinta-feira (20). O apartamento foi interditado no dia 24 de março para realização de perícias complementares, feitas por profissionais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo as investigações da morte de Henry, Jairinho submetia o jovem a sessões de tortura e, mesmo tendo conhecimento das violências praticadas pelo namorado contra o filho, Monique não fazia nada para impedir. O casal está preso preventivamente pela morte do menino, que aconteceu justamente no apartamento interditado.

Veja também