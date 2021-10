Caso Henry: Justiça determina quebras dos sigilos bancário e fiscal de Monique e Jairinho

A Justiça do Rio de Janeiro determinou, nesta terça-feira (5), as quebras dos sigilos bancário e fiscal do ex-vereador Doutor Jairinho e da ex-namorada dele, Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe de Henry Borel, garoto de 4 anos que morreu em casa, em março deste ano. Os dois são suspeitos pela morte do garoto. A primeira audiência de instrução do caso será na próxima quarta-feira. As informações são do portal G1.

Essas quebras já tinha sido negadas uma vez, mas agora foram autorizadas, segundo a decisão, porque só assim será possível delimitar o “patrimônio dos acusados, para fins de eventual e futura fixação da indenização”.

Jairinho e Monique são acusados de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Os laudos apontaram 23 lesões no corpo de Henry.

Na audiência de instrução serão ouvidas testemunhas de acusação. Jairinho está preso e participará da audiência por videoconferência, a pedido da defesa do ex-vereador, para evitar que ele precise ficar em quarentena, por causa da covid-19.

Monique deve comparecer ao local da audiência, o fórum do Centro do Rio, que terá segurança reforçada no dia.

Veja também