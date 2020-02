Caso Gugu: Viúva aceita pensão menor do que a da mãe do apresentador

A médica Rose di Matteo, viúva do apresentador Gugu Liberato, pensou em pedir à Justiça que sua pensão de R$ 100 mil fosse igualada ao valor recebido pela mãe de Gugu. Segundo a coluna de Monica Bergamo na Folha de S. Paulo, a mãe de Gugu, Maria do Céu, hoje recebe R$ 163 mil mensais do espólio do apresentador.

Quando definiu a pensão de Rose em R$ 100 mil, o juiz alegou que as despesas de Rose seriam equivalentes às de Maria do Céu. Ocorre que a pensão da mãe de Gugu foi definida em R$ 100 mil em 2001. Atualmente, com correções inflacionárias, ela recebe R$ 163 mil.

À coluna de Monica, o advogado de Rose disse que a viúva pensou em pedir à Justiça que igualasse os valores. Mas no fim optou por manter a pensão em R$ 100 mil.

Rose enfrenta uma série de disputas com a familiares de Gugu desde a morte do apresentador, em novembro do ano passado.