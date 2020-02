Caso Gugu: Justiça cassa o direito à pensão de Rose Miriam

De acordo com informações publicadas pelo jornalista Paulo Sampaio, do UOL, o desembargador Galdino Toledo Jr, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinou uma liminar nessa quarta-feira (5), cassando o direito à pensão da médica Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado, após sofrer acidente doméstico.

Na decisão anterior, Rose Miriam receberia R$ 100 mil por mês do espólio da família. Agora, ela terá direito a apenas 10 mil dólares (cerca de R$ 42 mil), valor que já estava acertado desde o início. O dinheiro será destinado para despesas com os filhos e manutenção da casa.

O jornalista informa também que o desembargador concluiu, após analisar os documentos, que o que ficou estabelecido entre Gugu e Rose Miriam não se tratava de uma união estável.