Caso Gal Costa: relembre famosos que foram desenterrados de seus túmulos

A notícia de que o filho da cantora Gal Costa, Gabriel Costa, de 18 anos, entrou com pedido na Justiça na quarta-feira, 13, para que o corpo da mãe seja exumado, deixou muita gente chocada. O jovem quer investigar qual realmente foi a causa da morte da artista que faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos.

De acordo com a certidão de óbito, Gal Costa estaria lutando contra um câncer de cabeça e pescoço e teria falecido por conta de um infarto agudo do miocárdio. Apesar disso, Gabriel deseja que seja realizada mais uma necrópsia.

O jornal Folha de S.Paulo diz que Gabriel também pede que os restos mortais da mãe sejam transferidos de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde ela teria adquirido um jazigo para enterrar a própria genitora e gostaria de ser enterrada junto.

A decisão de não enterrar a cantora no jazigo da família teria sido de Wilma Petrillo, ex-esposa de Gal. Segundo Gabriel, que já entrou com ação na Justiça para reivindicar os direitos à herança deixada pela artista, as duas teriam tido um romance há muitos anos, mas, no momento da morte de Gal, Petrillo seria apenas sua empresária e madrinha de seu filho.

A Justiça nomeou Petrillo como inventariante dos bens da estrela da MPB, em setembro de 2023. Já em janeiro, Gabriel acionou seus advogados para confrontar a decisão primária. A informação foi dada em primeira mão à colunista Mônica Bergamo.

Uma reportagem da revista Piauí revelou denúncias de ex-funcionários e amigos de Gal Costa sobre episódios de assédio moral, ameaças e golpes financeiros que a empresária teria praticado.

Além de Gal Costa, outros famosos também foram desenterrados de seus túmulos. A IstoÉ Gente relembra alguns deles abaixo. Confira!

Charlie Chaplin

Charlie Chaplin, que é mundialmente reconhecido como uma figura significativa na história do cinema, faleceu em 1977 e foi enterrado no cemitério da vila de Corsier-sur-Vevey, na Suíça.

Em 1978, dois ladrões desenterraram o corpo do comediante e o transferiram para um campo no vilarejo vizinho de Noville. Os criminosos tentaram extorquir dinheiro da viúva de Chaplin, Oona, mas foram pegos e o corpo devolvido ao mesmo túmulo, desta vez num cofre de concreto reforçado.

Che Guevara

O líder guerrilheiro argentino da Revolução Cubana Che Guevara foi executado em 1967, na Bolívia. A ocultação do paradeiro preciso de seu corpo permaneceu altamente confidencial durante muitos anos.

Em 1995, um general boliviano revelou o local do enterro dos restos mortais de Che Guevara. Disse que estavam perto de uma pista de pouso de Vallegrande, próximo do ponto onde ele morreu. Dois anos depois, seu corpo foi exumado e devolvido a Cuba para o 30º aniversário de sua morte. Che Guevara foi então enterrado com honras militares em um mausoléu que foi construído para ele em Santa Clara, Cuba.

Emílio Santiago

Em 2022, o cantor Emílio Santiago, que morreu em 2013, teve seu foi exumado no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

O material genético foi recolhido com sucesso e lacrado para análise de DNA. A medida foi tomada para que o suposto filho, Aleksander Nunes, de 43 anos, possa realizar um teste para confirmar ser ou não herdeiro do artista. O teste de DNA deu negativo e Emílio Santiago não é o pai do produtor Aleksander Nunes.





Tim Maia

Pela segunda vez, o corpo do cantor Tim Maia, que morreu em 1988, poderá ser exumado para um novo teste de paternidade. Um homem abriu no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) um processo para tentar comprovar que é filho do artista. O coreógrafo Rodrigo Rezende gostaria que o material genético já retirado de Maia na primeira vez fosse utilizado, mas tudo esse material tenha sido perdido.

Segundo informações do jornal O Globo, o Serviço de Perícias Genéticas do órgão afirmou em documentos que essa possibilidade de exumação é real e necessária com novo pedido de reconhecimento na Justiça.

O DNA de Tim Maia foi recolhido em 2012 em outro processo semelhante, envolvendo uma jovem que alegava ser filha do artista. O resultado do exame não indicou parentesco entre os dois.

