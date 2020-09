Caso Flordelis: Polícia investiga bomba em casa de testemunha

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está apurando uma denúncia de uma testemunha ouvida no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flordelis. A testemunha, a empresária Regiane Rabelo, disse ter sido alvo de um ataque a bomba, na madrugada de sexta-feira (4).

Denunciada sob a acusação de ter sido mandante do crime, Flordelis (PSD-RJ) não foi presa por ter imunidade parlamentar. Ela deve ser notificada na próxima terça-feira (8) pela Corregedoria da Câmara sobre o processo de investigação que pode culminar na cassação de seu mandato.

Segundo dados da divulgação divulgados pelo jornal Extra, a empresária relatou que a bomba foi jogada por volta de meia-noite em um corredor externo da casa. Ela e o marido estavam na residência. Regiane acredita estar sendo vítima de retaliações por ter denunciado a deputada federal Flordelis dos Santos e outros membros da família à polícia. A empresária é ex-patroa de Lucas Cézar dos Santos Souza, filho adotivo de Flordelis, preso acusado de envolvimento no crime.

– Na hora, foi um susto. A mãe da minha vizinha chegou a se jogar no chão com o barulho. A intenção era me dar um susto mesmo, para eu calar minha boca. Mas isso não vai acontecer. Fiquei assustada, mas já passou. Agora que não vão me calar – disse Regiane ao Extra.

