Caso Filipe Ret: Esposa publica imagens de casa revirada após ação policial

Na última terça-feira (19), a influenciadora Anna Estrella, esposa de Filipe Ret, publicou em seus Stories do Instagram imagens de sua casa revirada após mandado de busca e apreensão feito pela polícia. O cantor foi conduzido de um resort de luxo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a uma sede da DRE-RJ (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) na terça-feira (19).







Ele foi autuado por posse de drogas para consumo pessoal e a investigação envolvendo o artista gerou grande repercussão nas redes sociais. A ação da polícia aconteceu por conta de uma festa dada pelo cantor, que teve o consumo liberado de maconha.

“Caos”, escreveu ela ao compartilhar imagens de gavetas e móveis revirados. Estrella tranquilizou seus fãs, apesar do ocorrido. “A todos que se preocuparam: está tudo bem. Estou em Angra dos Reis curtindo as férias do Theo [filho do casal]. Entraram na minha casa, reviraram tudo, mas como eu disse, está tudo bem”, completou.

Veja: