Caso Felipe Prior: psicóloga explica como a vítima de abuso sexual pode lidar com o medo e trauma

Mensagem de Prior No dia seguinte do crime, Felipe Prior mandou mensagem para saber como ela estava: “Pedi para ele não contar para ninguém. Eu estava com medo dele falar para as outras pessoas e eu ficar marcada por essa situação. Eu não queria que as pessoas me vissem e me enxergassem e pensassem nisso”, contou a vítima ao ‘Fantástico’. Psicológico da vítima de abuso sexual

A IstoÉ Gente conversou com Rosângela Casseano, que é psicóloga especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, reprogramação mental e CEO da PsicoPass, que explica como a vítima de abuso sexual pode lidar com o medo e trauma. Confira!

“Se pensarmos que até 1972 as mulheres não podiam ter bens e precisavam de autorização do marido para viajar, há de se compreender que a luta das mulheres para se fazer ser ouvida e acolhida em qualquer tipo de assédio é no mínimo assustador e ameaçador. Ainda vivemos em uma cultura machista em que os homens se sentem donos das mulheres, o que que faz com a maioria delas se sintam inferiorizadas e desconhecem seus direitos”, começa a profissional.

“O assédio sexual é crime e deixa marcas psicológicas severas. Muitas mulheres que passam por essa situação se sentem confusas, culpadas, e ficam tentando entender se teve “influencia” pelo ato do outro o que traz muito constrangimento, insegurança e até vergonha em denunciar. Elas se sentem um pouco mais preparada para o assédio quando há notícias na mídia, de casos similares, o que faz com as mulheres reflitam sobre o ocorrido e iniciam uma conversa com familiares e amigos próximos para tentar entender ainda se é o caso da denúncia”.

“É de suma importância o acompanhamento psicológico e médico quando uma pessoa passar por esse tipo de crime. Buscar orientação ajudará a superar tudo de uma forma mais digna, apesar do desconforto de passar por um processo jurídico, a mulher se sentirá muito aliviada e estará contribuindo para parar com os agressores”, finaliza a psicóloga Rosângela Casseano.