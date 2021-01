Caso Dudu: Polícia inocenta jogador em acusação de agressão à ex-mulher

A investigação do suposto caso de agressão que envolvia o atacante Dudu foi finalizada e o jogador foi inocentado das acusações feitas pela ex-companheira Mallu Ohanna. A informação foi divulgada pela jornalista Gabriela Moreira do ge. A decisão foi tomada na última terça- feira (19).

A delegada responsável pelo caso, Adonilza Lopes de Oliveira, da 9ª Delegacia de Defesa da Mulher, entendeu que não provas necessárias para incriminar o ex-camisa 7 do Palmeiras.

“Diante do que se apurou, no curso das investigações, com fulcro na análise técnico-jurídica preconizada no artigo 2°, §6°, da Lei 12.830/2013, impele concluir que não há elementos para o indiciamento de Eduardo Pereira Rodrigues”, diz o documento.

O que acontece agora?

Com o encaminhamento do inquérito ao Ministério Público, o órgão agora pode optar por seguir a conclusão da polícia ou pedir que sejam feitas novas investigações. Além disso, vale lembrar que Mallu pode ser enquadrada, caso seja entendido pelo MP que a ex-companheira de Dudu fez uma denúncia caluniosa ou falso testemunho.

No inquérito também consta que após pedido da polícia, Ohanna não quis entregar o celular, enquanto Dudu deixou o aparelho por uma semana para ser analisado.

Dudu e Mallu foram procuradas pelo blog, mas até o momento não retornaram o contato. Caso novas informações sejam divulgadas, a matéria será atualizada.

Relembre o caso

Na ocasião, em junho do ano passado, Mallu registrou um Boletim de Ocorrência contra Dudu por agressão. O jogador, que atualmente está no Al-Duhail, do Qatar, estava no Palmeiras e negou que tenha agredido a então companheira.

Durante seu depoimento, Mallu cita que o atleta a acertou com socos na cabeça, no colo, além de puxões de cabelo. Imagens do circuito interno do condomínio onde a suposta agressão aconteceu foram analisadas pela polícia. Na época, um laudo feito pela polícia apontou que com base nas imagens não foi possível concluir que Dudu tenha cometido as agressões.

