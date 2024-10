‘Caso de Musk no Brasil é uma lição para UE’, diz eurodeputado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2024 - 18:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 4 OUT (ANSA) – O eurodeputado italiano Sandro Gozi, secretário-geral do Partido Democrático Europeu (EDP) e membro da presidência do Renew Europe, declarou nesta sexta-feira (4) que o caso envolvendo o bilionário Elon Musk no Brasil “serve de lição” para a Europa.

A plataforma X, que é de propriedade do magnata sul-africano, afirmou que pagou as multas pendentes com a Justiça do país e protocolou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para desbloquear a rede social.

“No final, Elon Musk, o herói da liberdade absoluta de expressão e ídolo da extrema direita mundial contra a suposta censura estatal, reconheceu no Brasil que violou os regulamentos, pagou os quase 5 milhões de euros em multas pelas violações cometidas e calmamente pede que o X seja reativado”, declarou Gozi.

O político acrescentou que a polêmica envolvendo o X em território brasileiro, bem como o caso do Telegram na França, servem de lição para o continente europeu.

“Espero que a história do X no Brasil sirva de lição para a Europa: trazer as grandes plataformas digitais de volta ao respeito pela legalidade no interesse dos cidadãos e no respeito às liberdades é possível, basta um pouco de boa vontade”, concluiu. (ANSA).