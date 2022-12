Caso de fundador da FTX nas Bahamas é retomado com aproximação de extradição

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/12/2022 - 13:09 Compartilhe





Por Jared Higgs e Maria Alejandra Cardona

NASSAU (Reuters) – Os procedimentos do processo judicial contra Sam Bankman-Fried nas Bahamas foram retomados nesta quarta-feira, depois que o fundador da corretora de criptomoedas FTX assinou documentos abrindo caminho para sua extradição para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações de fraude.

Autoridades dos EUA, incluindo agentes do FBI, já chegaram a Nassau, disse uma fonte com conhecimento do assunto. Bankman-Fried deixou a prisão e chegou ao tribunal em Nassau nesta manhã.





Na semana passada, promotores federais em Manhattan acusaram o magnata das criptomoedas de roubar bilhões de dólares em ativos de clientes da FTX para cobrir perdas em seu fundo de hedge, Alameda Research, no que o procurador dos Estados Unidos, Damian Williams, chamou de “uma das maiores fraudes financeiras da história norte-americana.”

Bankman-Fried foi preso nas Bahamas na semana passada após pedido de extradição aos Estados Unidos, onde mora e onde a FTX está sediada.

O advogado de defesa de Bankman-Fried nos Estados Unidos, Mark Cohen, não respondeu a um pedido de comentário. Bankman-Fried reconheceu falhas de gerenciamento de risco na FTX, mas disse que não acredita ter responsabilidade criminal.

A audiência desta quarta-feira segue-se a uma sequência confusa de eventos esta semana que deixou incerta a aguardada extradição de Bankman-Fried.

Na manhã de segunda-feira, após as notícias de que ele havia concordado em ser extraditado, Bankman-Fried chegou ao tribunal em uma van preta, vestindo um paletó azul e camisa branca, um contraste com o traje casual pelo qual era conhecido enquanto atuava na FTX.

Na audiência, seu advogado de defesa local, Jerone Roberts, disse que não foi informado sobre o objetivo do processo. Após um breve recesso, Roberts disse que seu cliente viu uma declaração descrevendo as acusações contra ele, mas queria ter acesso à acusação norte-americana completa contra ele antes de consentir com a extradição.





O processo foi então adiado. Esperava-se que eles fossem retomados na manhã de terça-feira, mas os documentos legais de Bankman-Fried não ficaram prontos a tempo, de acordo com Doan Cleare, comissário interino nas Bahamas. Cleare disse à Reuters que Bankman-Fried assinou os papéis por volta do meio-dia de terça-feira.

A FTX, avaliada em 32 bilhões de dólares, declarou insolvência em 11 de novembro, e Bankman-Fried deixou o cargo de presidente-executivo no mesmo dia.

Desde então, ele foi detido no Departamento de Correções das Bahamas em Nassau, conhecido como prisão Fox Hill. O Departamento de Estado norte-americano, em um relatório de 2021, descreveu as condições na instalação como “duras”, citando superlotação, infestação de roedores e prisioneiros que usam baldes como banheiros.

As autoridades locais dizem que as condições melhoraram desde então.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias