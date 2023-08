Caso de estupro coletivo choca Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 18:01 Compartilhe

PALERMO, 21 AGO (ANSA) – O tribunal de apelação de Palermo, no sul da Itália, confirmou as prisões de Angelo Flores e Gabriele Di Trapani, suspeitos de estupro coletivo contra uma jovem de 19 anos em julho passado.

Eles estão entre os sete suspeitos do crime, todos com idades entre 18 e 22 anos de idade.

Ainda há a expectativa de uma manifestação do tribunal sobre o pedido de soltura apresentado pela defesa de Cristian Barone, outro investigado.

Flores, Di Trapani e Barone foram os primeiros presos pelo estupro, identificados através da denúncia da vítima.

Um menor de idade também chegou a ser detido, admitiu parcialmente os fatos e foi levado para uma instituição socioeducativa.

No entanto, como ele completou 18 anos após o crime, o MP solicitou que ele retorne à prisão, já que a participação dele no crime foi confirmada através de um vídeo encontrado no celular dos suspeitos.

Na última sexta-feira (18) também foram presos os outros três jovens acusados: Samuele La Grassa, Elio Arnao e Christian Maronia, que passarão por audiência de custódia na próxima terça (22).

Segundo a denúncia, os homens levaram a vítima para um espaço isolado no centro da cidade e se revezaram para cometer o crime, que foi registrado por câmeras de segurança.

“Eu não tinha ideia de onde eles estavam me levando. Eles responderam: ‘nós sabemos'”, relatou a vítima. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias