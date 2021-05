Caso Daniel: Justiça do Paraná decide que Cris Brittes vai a júri popular

O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu nesta quinta-feira (20), por unanimidade, que Cristiana Brittes vai a júri popular pelo homicídio do jogador Daniel Correa, ocorrido em outubro de 2018. Ela é esposa do empresário Edison Brittes, réu confesso pelo assassinato do atleta. As informações são do UOL.

Cristiana vai responder pelos crimes de corrupção de menor e coação do curso do processo. O casal responde pelo crime junto com a filha, Allana, e outros quatro réus: David Willian Vollero Silva, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva e Ygor King.

Evellyn Brisola Perusso, que responde unicamente por fraude processual, teve seu processo desmembrado e seus recursos ainda serão julgados separadamente.

Ao UOL, o advogado da família de Daniel, Nilton Ribeiro, disse que a condenação de todos os acusados está próxima. “É um alento para a família. Os parentes estavam chateados com a situação e foi feita uma ‘correção’, com todo respeito, de Cristiana ir para o Tribunal do Júri”, disse Ribeiro.

Já o advogado da família Brittes, Claudio Dalledone Junior, disse que vai recorrer da decisão. “Respeitamos a decisão do Tribunal, mas iremos recorrer já que contraria a posição do próprio Ministério Público de 2º grau e a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”, afirmou o advogado em um pronunciamento à imprensa.

Cristiana está em liberdade desde setembro de 2019, um mês depois da filha, Allana, deixar a prisão após decisão do STJ. Edison Brittes está preso em São José dos Pinhais.

Relembre o caso

O ex-jogador Daniel foi morto na madrugada de 27 de outubro de 2018, na Colônia Mergulhão, área rural de São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), após ter sido espancado e ter o pênis decepado.

Segundo o empresário Edison Brittes relatou à época, Daniel teria tentado estuprar a esposa (Cristiana) durante festa na residência – onde se comemorava o aniversário da filha, Allana – e esse fato teria desencadeado o crime.

Veja também