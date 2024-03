Caso Choquei: polícia conclui que jovem forjou prints sobre affair com Whindersson Nunes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/03/2024 - 10:53 Para compartilhar:

*Atenção: este texto trata de tópicos sensíveis, como depressão e suicídio. Em caso de pensamentos autodestrutivos, procure ajuda no CVV (Centro de Valorização da Vida), pelo telefone 188, ou pessoalmente nos postos de atendimento em todo o Brasil.

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações sobre o caso de suicídio de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, após receber ataques por suposto affair com o humorista Whindersson Nunes. Durante uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, 6, a corporação informou que a jovem forjou os prints sobre o caso e criou contas falsas para entrar em contato com as páginas de fofoca.

Após ter acesso ao celular da jovem, a polícia descobriu que havia partido dela a criação da história. Assim que o suposto affair viralizou nas redes sociais, Jéssica passou a receber ameaças e mensagens que incentivavam o suicídio, tanto que uma jovem, de 18 anos, foi indiciada por isso.

Em 20 de dezembro de 2023, Jéssica tomou uma alta dose de medicamentos e precisou ser levada às pressas para a Santa Casa de Minas Gerais, onde morreu dois dias depois.

O humorista Whindersson Nunes prestou depoimento e negou qualquer relação com Jéssica. Ao todo, oito pessoas foram ouvidas no decorrer das investigações. São elas:

Inês de Oliveira, mãe de Jéssica;

Whindersson Nunes;

Raphael de Souza, proprietário da página Choquei;

O responsável pela página Fofoca Santa;

O responsável pela página Alfinetei no Post;

Duas amigas de Jéssica;

A jovem indiciada por incitação ao suicídio.

Relembre o caso

No dia 18 de dezembro de 2023, vazaram supostas conversas entre Jéssica e Whindersson Nunes. Em seguida, o humorista se pronunciou e afirmou que não conhecia a jovem.

Na semana seguinte, Inês de Oliveira publicou um vídeo pedindo para que as pessoas parassem de atacar a filha, pois ela estava passando por problemas e sofria de depressão.

Bom, gente, eu estou aqui em primeiro lugar como uma mãe que está passando por uma situação difícil com a sua filha. Porque publicaram uma mentira. A minha filha sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou [se matar], como hoje, a quarta vez já… Então eu venho aqui como mãe pedir para vocês: ‘gente, pelo amor de Deus, para de postar isso, minha filha nem tem redes sociais”, disse ela.

“Esse ano ela já está sofrendo porque passou por um problema muito sério. Então eu estou pedindo a vocês: ‘pelo amor de Deus, parem. Não é fácil chegar em casa e encontrar a sua filha com o pescoço cortado, com os pulsos cortados e você ter que sair correndo pedindo ajuda…”, completou ela, aos prantos.

No dia 22 de dezembro, saiu a informação sobre a morte de Jéssica. O dono da página “Choquei” teve de prestar depoimento à polícia sobre o caso, após a divulgação de fake news envolvendo o nome dela e do humorista.

O perfil chegou a divulgar uma nota sobre a investigação do caso. “O proprietário do Choquei prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso”, completou.

“Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa – que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei – e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta, como a retirada imediata do conteúdo falso republicado”, finalizou.

