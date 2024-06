Caso brigadeirão: mulher acusada de envenenar namorado tinha outro relacionamento

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 12:07 Para compartilhar:

A Polícia Civil requisitou o depoimento de um homem no 25º DP (Engenho Novo), na zona norte da capital fluminense, durante a tarde desta segunda-feira, 3. O sujeito seria namorado de Júlia Pimenta, psicóloga de 29 anos acusada de envenenar o empresário Luiz Marcelo Ormond, de 44, com um brigadeirão. Ela também mantinha um relacionamento amoroso com a vítima. As informações são do CNN Novo Dia.

De acordo com as autoridades, não há indícios de que o homem possui envolvimento com o envenenamento de Ormond. O sujeito, que alega namorar a psicóloga há dois anos, teria tomado conhecimento da relação entre o empresário e Julia apenas com a repercussão do crime.

Relembre o caso

Luiz Marcelo Ormond foi encontrado morto em estado avançado de decomposição no dia 20 de maio, após vizinhos perceberem o cheiro do cadáver e acionarem as autoridades. No entanto, Júlia alega que, em tal data, ela teria deixado o apartamento depois de discutir com o administrador de imóveis. A vítima foi vista pela última vez três dias antes, no elevador do prédio.

O casal residia em um edifício na zona norte do Rio de Janeiro e os dois se tornaram noivos em abril deste ano, após um período de relações esporádicas.

A causa da morte de Ormond ainda não foi esclarecida. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem entrando com Júlia no elevador em aparente estado de confusão no dia 17 de maio. Após isso, a mulher teria passado diversos dias dentro da residência com o corpo da vítima, seguindo sua rotina e indo na academia, até deixar o local com um cartão de uma conta conjunta com o administrador de imóveis.

As autoridades supõem que a motivação do crime foi financeira. Um analgésico de uso controlado foi encontrado pela polícia no apartamento.

Namorada contou crime para cigana

Durante as investigações, Suyane Breschak, que é conhecida como “Cigana Esmeralda”, foi detida como suspeita de envolvimento no caso. A mulher atendia Julia e fazia limpezas espirituais na jovem, que chegou a contrair uma dívida de R$ 600 mil com ela.

Suyane contou em depoimento que Julia moeu 60 comprimidos no brigadeirão e serviu o doce para Ormond. A suspeita contou para “Cigana Esmeralda” que cobriu o corpo da vítima com um lençol e deixou um ventilador ligado para o homem.

Julia alega que o administrador de imóveis teria pedido para que ela colocasse malas no seu carro e levasse a uma pessoa no Complexo da Maré. Entretanto, quem recebeu o veículo foi Suyane como forma de pagamento da dívida que as duas tinham. No automóvel, estavam itens de Ormond e armas legalizadas que foram vendidas. A “Cigana Esmeralda” alega que não viu tais objetos e entregou o carro para um ex-namorado.

De acordo com a polícia, Julia foi liberada após prestar depoimento, mas agora há um mandado de prisão contra ela em aberto. Ela é considerada foragida.