Caso Bilynskyj: em conversa com a ex antes de ser baleado, delegado revelou ter medo da noiva

O caso envolvendo o delegado Paulo Bilynskyj e sua noiva Priscila Delgado, que morreu após ser atingida por um tiro de seu companheiro, depois de ter disparado seis vezes contra ele, ganhou uma nova linha de investigação, de acordo com informações da revista Época.

Segundo a reportagem, a polícia não descarta a possibilidade de o casal ter iniciado uma discussão no auge da briga entre eles. O que reforça essa tese são as mensagens trocada entre o delegado e a ex-namorada Juliana Trovão na noite de véspera do crime em que Bilynskyj diz ter pavor de Priscila Delgado.

Na conversa, a qual a Época teve acesso, o policial diz a Juliana Trovão que terminou o namoro com a modelo naquele instante e relata o desdobramento da situação. O delegado assume que está com “muito medo” de ela fazer “algo errado”. O policial relata ainda que a modelo está chorando muito. Como resposta, Trovão diz que não conseguiria dormir ao lado de Delgado com tantas armas no apartamento. Bilynskyj responde ter pedido para a namorada dormir em um hotel, mas que ela se recusava a sair. Ele então, segundo as mensagens, diz que vai dormir no quarto de hóspedes, onde estão as armas da casa. Trovão aconselha o delegado a trancar a porta. Nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, Bilynskyj mandou outra mensagem a Trovão contando que a namorada poderia estar grávida. “O que eu faço?”, perguntou o delegado. “Sai de casa!”, respondeu a ex-namorada. Bilynskyj não chegou a ver essa mensagem porque foi alvejado pela modelo.