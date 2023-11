Caso Ana Hickmann: veja famosas que já sofreram violência doméstica

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 13/11/2023 - 17:15 Para compartilhar:

Ana Hickmann, assim como milhares de mulheres famosas e anônimas, são vítimas todos os dias de violência doméstica. No sábado, 11, a apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra o próprio marido, Alexandre Correa, após ter sido agredida por ele na mansão do casal, em Itu, no interior de São Paulo.

+Antes de agredir Hickmann, marido da apresentadora falou sobre dívida da empresa do casal

+Casamento aos 16 anos, trabalho juntos e maus-tratos: a relação de Ana Hickmann com o marido

A comunicadora prestou queixa contra Alexandre, por violência doméstica, na Delegacia Central de Itu. Na ocasião, ela afirmou que o marido a agrediu com cabeçadas e fechou uma porta de correr sobre seu braço esquerdo, que precisou de cuidados médicos, enquanto ela tentava escapar de suas agressões. O empresário nega as acusações.

Em julho desse ano, o Anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública informou que crimes de violência contra mulher tiveram alta em 2022. Os casos de violência doméstica registrados saltaram de 237.596, em 2021, para 245.713 em 2022.

Além de Ana Hickmann, a Istoé Gente relembra alguns casos de famosas que já foram agredidas pelos parceiros. Confira!

Duda Reis

Em setembro de 2021, Duda Reis foi às redes sociais expor que o cantor Nego do Borel havia sido indiciado por violência doméstica.

Em seu perfil, a modelo escreveu: “Hoje, Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica contra mim. Acho que vocês precisam saber, principalmente quem duvida da palavra da mulher e sempre a coloca em questão”, escreveu a atriz em seu Instagram.

Gretchen

Gretchen contou que já esteve em uma relação abusiva. Ao participar do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, em 2019, a cantora relembrou como se separou do ex-companheiro: “Para eu terminar esse relacionamento, eu tive que fugir. Fugir literalmente de casa. E acabava gerando a violência doméstica”, disse.

Joelma

Em 2015, Joelma terminou o seu casamento com Ximbinha. Em meio a muitas polêmicas na época, a cantora afirmou que a separação aconteceu por ter sido traída pelo guitarrista e sofrido violência por parte do ex-marido, quando ainda integravam a Banda Calypso.

Luiza Brunet

A modelo Luiza Brunet sofreu agressão do ex-companheiro, o empresário Lírio Parisotto, em 2016. Ela foi atigida por um soco no olho esquerdo e relatou ter sido chutada várias vezes. Lírio foi condenado em primeira instância por agressão, em junho de 2017. Ele recorreu, mas a decisão foi mantida em 2019.

O empresário foi enquadrado na Lei Maria da Penha, e condenado a prestar serviços comunitários e a pagar cestas básicas.

MC Marcelly

Em maio de 2021, MC Marcelly foi resgatada pelo irmão, a cunhada e policiais militares após ser mantida por seis dias em cárcere privado por seu ex-marido, Francimar Jorge Cavalcante, conhecido como Frank. O caso foi investigado e Frank passou dois anos preso por agressão e cárcere privado contra a MC.





Em julho deste ano, a funkeira prestou nova queixa contra seu ex-companheiro, que está em prisão domiciliar, no Rio de Janeiro. De acordo com ela, Frank voltou a ameaçá-la depois de deixar a cadeia.

Pâmella Holanda

Vídeos da arquiteta Pâmella Holanda sendo agredida pelo marido, o DJ Ivis, viralizaram em todo o Brasil. Pâmella tornar pública algumas das agressões que vinha sofrendo há meses e denunciou o ex-marido.

“Fazia tudo de propósito e não demonstrava arrependimento”, disse a Fátima Bernardes, no programa “Encontro”, em 2021.

Pocah

Em 2021, ao participar do programa “Papo de Segunda”, no GNT, a cantora Pocah falou sobre as agressões que sofreu do ex-namorado quando estava grávida de sua única filha, hoje com 7 anos.

“Em diversos momentos, fui agredida, queria ir embora e ele dizia que estava sendo usado pelo diabo e que aquilo era o testemunho da nossa vida, que a gente iria contar isso como uma vitória”, contou na atração.

Rihanna

Em 2009, a cantora Rihanna foi agredida pelo então namorado Chris Brown. Segundo informações “Los Angeles Times”, citando fontes policiais da época, foi a famosa quem denunciou Brown por agressão.

O rapper americano se declarou culpado e foi condenado a cinco anos de liberdade condicional, além de um ano de sessões de terapia e seis meses de serviços comunitários.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias