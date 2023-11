Caso Ana Hickmann: como identificar características de um relacionamento abusivo?

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/11/2023 - 10:26 Para compartilhar:

O nome de Ana Hickmann, 42, segue repercutindo após a apresentadora da Record TV ter sido vítima de violência doméstica. No sábado, 11, Ana registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, após ter sido agredida por ele na mansão do casal, em Itu, no interior de São Paulo.

Hickmann prestou queixa contra Alexandre, por violência doméstica, na Delegacia Central de Itu. Na ocasião, ela afirmou que o marido a agrediu com cabeçadas e fechou uma porta de correr sobre seu braço esquerdo, que precisou de cuidados médicos, enquanto ela tentava escapar de suas agressões. O empresário nega as acusações.

Na manhã de segunda-feira, 13, Ana Hickmann, mesmo após o ocorrido, marcou presença no programa “Hoje em Dia”, do qual apresenta desde 2005. No final da atração, ela foi sucinta ao falar sobre a agressão que sofreu.

“Antes de terminar o programa, gostaria de agradecer o carinho e apoio de todo mundo. Foi e está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho e minha família. Eu ainda não estou pronta para falar a respeito. E assim que estiver pronta, um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo que está aqui, dentro do meu coração, de verdade, como sempre fui com todos. Um beijo grande e a gente se encontra amanhã, aqui no programa. Obrigada a todos”, disse emocionada.

Como identificar características de um relacionamento abusivo?

A IstoÉ Gente procurou o psicólogo Alexander Bez, que é especialista em relacionamentos, ansiedade e síndrome do pânico, que explica como identificar as características de um relacionamento abusivo. Confira!

Todas as relações tóxicas incluem agressão, geralmente em relação à figura feminina, seja ela verbal, física, psicológica ou sexual. Os principais indícios são apontamentos, críticas, comparações, forçar a admitir algo, tom de voz, verbalização mais rígida e rispidez no contato físico.

Além da falta de respeito, tomada de decisões unilaterais, discussões, falta de cooperação, controle excessivo e ciúmes anormal, quando a relação afeta negativamente a saúde, o bem-estar e a autoestima de uma pessoa.”

“Todo relacionamento tóxico também tem consequências severas. A primeira manifestação é geralmente uma resposta emocional que pode provocar alguma alteração psicossomática. Algumas pessoas desenvolvem sintomas de ansiedade e depressão.”

“A ansiedade, quando resulta de uma situação como essa, geralmente afeta principalmente o estômago; as reações psicossomáticas têm uma relação específica com a gastrite, a menos que estejam ligadas a alterações físicas, o que é importante ressaltar.”

“Portanto, é comum que pessoas em relacionamentos tóxicos ou que tenham passado por decepções amorosas ou qualquer tipo de decepção apresentem manifestações gastrointestinais. É um curso natural da ansiedade provocar essas manifestações, embora não ocorra com todos; depende muito se a pessoa já tem uma tendência a apresentar esses sintomas.”

Vioência doméstica

A violência contra mulheres, em grande parte, é delineada por um enredo construído pelos agressores. Alguns começam de maneira gradual, progredindo para formas de violência mais intensas, enquanto outros iniciam diretamente com agressões severas. As fases da violência doméstica, segundo especialistas, geralmente se desenvolvem em quatro etapas, as quais, embora crescentes, não seguem uma ordem fixa.

Primeira Fase: Ataque Verbal

O ataque verbal pode ser indireto, direcionado a outras pessoas ou diretamente à mulher. Independentemente da abordagem, esta situação revela o caráter violento e agressivo do parceiro, servindo como um alerta para a vítima.

Segunda Fase: Psicológica-Ofensiva





Esta fase aprofunda a anterior, sendo marcada por um ataque agressivo e focado. Caracteriza-se por ofensas, agressões verbais, manifestações de posse verbalizadas, comportamentos obsessivo-compulsivos e humilhações.

Terceira Fase: Física e/ou Sexual

Esta etapa pode envolver ou não agressões verbais, mas sua principal característica é a agressão física, resultando em possíveis hematomas. O agressor busca afirmar sua posse sobre a mulher.

Quarta Fase: Sexual/Fatal

Nesta fase, pode ocorrer ações sexuais de forma forçada e violenta. A mulher pode se tornar uma vítima fatal, revelando a agressividade enraizada na estrutura de caráter dos agressores.

