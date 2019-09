Casino vende fatia de 4,63% à Vesa Equity Investment e ação sobe 2,6% em Paris

O grupo francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA), anunciou hoje a venda de uma fatia de 4,63% ao fundo de investimento Vesa Equity Investment SARL. Em reação à notícia, a ação do Casino subia 2,6% na Bolsa de Paris por volta das 8h25 (de Brasília). Mais cedo, o papel chegou a subir 5% no mercado francês.

“Essa aquisição de uma fatia no Casino Guichard-Perrachon reflete nossa convicção de que trata-se de um grupo varejista bem posicionado no mercado francês e um dos líderes europeus com melhores condições de responder às profundas transformações no setor”, comentou o empresário checo Daniel Kretinsky, um dos parceiros no fundo.

Analistas da Bernstein ressaltam que, pela regulação francesa, empresas não precisam revelar transações envolvendo participações acionárias abaixo de 5%. Para eles, o anúncio foi uma tentativa do Casino de “gerar confiança”.

O executivo-chefe do Casino, Jean-Charles Naouri, disse que irá propor a nomeação de um representante da Vesa para a diretoria da varejista. Fonte: Dow Jones Newswires