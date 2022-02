Casino tem queda no lucro subjacente, receita e Ebitda em 2021

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, divulgou nesta sexta-feira que teve lucro líquido subjacente de 94 milhões de euros em 2021, 65% menor do que o ganho de 266 milhões de euros do ano anterior. Em base consolidada, o Casino registrou prejuízo líquido de 530 milhões de euros no ano passado, ante perda de 890 milhões de euros em 2020. A receita anual diminuiu 4%, a 30,55 bilhões de euros, e o Ebitda recuou 4,7%, a 2,53 bilhões de euros.

O Casino disse também que não irá propor distribuição de dividendos para 2021, de forma a priorizar a redução de seu endividamento. No fim de dezembro, a dívida líquida do grupo somava 5,86 bilhões de euros. Para este ano, a expectativa do Casino é “retomar o crescimento”. Fonte: Dow Jones Newswires.

