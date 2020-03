Casino tem alta de 0,9% nas vendas líquidas de 2019, a 34,645 bilhões de euros

As vendas líquidas consolidadas do Grupo Casino subiram 0,9% no ano passado em relação a 2018, para 34,645 bilhões de euros, conforme informou há pouco o varejista francês. Considerando o câmbio constante, o incremento foi maior, de 4,2%.

O Ebitda, por sua vez, recuou 1,1% no ano passado em relação ao anterior, para 2,640 bilhões de euros. Também no caso de manutenção de câmbio, o resultado se torna melhor, com crescimento de 0,6% no período.

Na França, conforme comunicado divulgado há pouco, as vendas aumentaram 0,3% considerando as transações nas mesmas lojas. A margem Ebitda no país-sede teve alta de 57 pontos-base, para 9,0%. O lucro do comércio varejista atingiu 622 milhões de euros, um incremento de 11,6%.