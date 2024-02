Casino sofre prejuízo de 5,66 bilhões de euros em 2023; em Paris, ação tomba 13%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2024 - 7:09 Para compartilhar:

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, acumulou prejuízo líquido de 5,66 bilhões de euros em 2023 em meio a venda de ativos e uma reestruturação financeira, múltiplas vezes maior do que a perda de 316 milhões de euros apurada em 2022, segundo balanço publicado nesta quarta-feira, 28. Por volta das 5h15 (de Brasília), a ação do Casino tombava 13% na Bolsa de Paris.

No fim de dezembro, a divida do Casino somava 6,18 bilhões de euros, ante 4,48 bilhões de euros um ano antes.

O Casino, que tem mais de 11.500 lojas na França e na América Latina, vem enfrentando dificuldades financeiras em meio ao endividamento elevado e perda de participação de mercado em seu país de origem. No ano passado, o grupo iniciou negociações com credores de forma a garantir liquidez suficiente para manter as operações em funcionamento.

Na terça-feira, 27, o Casino anunciou que um plano de reestruturação para levantar fundos através de um consórcio liderado pelo bilionário checo Daniel Kretinsky foi aprovado pelo Tribunal Comercial de Paris.

As vendas líquidas do Casino recuaram 3,7% em 2023, a 9 bilhões de euros. Apenas no quarto trimestre, as vendas tiveram queda anual de 4,6%, a 2,3 bilhões de euros. *Com informações da Dow Jones Newswires.

