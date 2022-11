Casino quer vender ações do Assaí ainda em 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/11/2022 - 8:09 Compartilhe

Mesmo que a volatilidade do mercado tenha chegado às máximas diante das discussões para aumento de gastos no governo, o varejista francês Casino poderá driblar a aversão ao risco e seguir, já nas próximas semanas, com a venda de ações do atacarejo Assaí, operação esperada para movimentar quase R$ 3 bilhões (US$ 500 milhões), apurou o Estadão.

A ideia, ao menos até o momento, é manter o plano de fazer a oferta subsequente de ações (“follow-on”, no jargão do mercado financeiro) até meados de dezembro. A transação foi desenhada para injetar recursos no caixa do Casino – a venda de parte de sua participação proporcionará um fôlego junto a seus credores.

Desde que foi apartado do GPA (dono da marca Pão de Açúcar), no ano passado, o Assaí vem acelerando seus planos de crescimento e já vale mais do que o próprio GPA.

Uma fonte com conhecimento no assunto alertou que os planos podem mudar à medida que o mercado aumente a aversão ao risco. A ação do Assaí recua 1,6% em novembro. No ano, registra valorização de cerca de 51%.

Procurado, o Casino – que tem 41% da rede de atacarejo – afirmou que o teor de seu comunicado ao mercado no fim de outubro segue em vigor. Nele, a companhia disse que tinha iniciado um estudo para vender uma fatia de sua participação no Assaí e que a operação poderia ocorrer no fim de outubro, mas que não havia uma decisão final sobre o assunto. Os bancos BTG Pactual, Itaú BBA e JP Morgan são os assessores financeiros contratados para organizar a transação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

