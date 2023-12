Casino pretende manter participação minoritária no GPA após oferta primária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 12:59 Para compartilhar:

A Guichard-Perrachon informou nesta segunda-feira, 11, que espera manter uma participação minoritária no Grupo Pão de Açúcar (GPA), após a varejista anunciar planos de realizar possível oferta pública primária de ações no valor de US$ 1 bilhão.

Em comunicado, a Casino disse estar “ciente” de que a GPA iniciou trabalhos preliminares para a operação que, se concretizada, levaria a uma diluição dos acionistas.

“Na hipótese de conclusão deste projeto, mediante a investidura da nova chapa para o conselho de administração, a Casino manteria participação minoritária no GPA”, destaca a nota.

Em meio à notícia, a ação da empresa recuava 1,68% na Bolsa de Paris por volta das 12h35 (de Brasília), em sessão marcada por volatilidade.

