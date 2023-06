Casino planeja converter dívida em capital em processo que deve ‘diliuir’ acionistas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 12:22 Compartilhe

A Casino Guichard-Perrachon informou que precisará converter até 5,09 bilhões de sua dívida para capital como parte do chamado processo de conciliação. A empresa disse ter informado aos seus acionistas que considera necessário converter em capital instrumentos de dívida não garantida totalizando 3,59 bilhões de euros, além de um valor entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de euros de dívida garantida para alcançar um balanço compatível com a geração de fluxo de caixa contemplada em seu plano de negócios no triênio 2023-2025.

A empresa disse que esta proposta visa alcançar um índice líquido de dívida sobre lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 1,0 vezes até 2025.

Os valores da dívida a serem convertidos em ações serão determinados após negociações com credores e fornecedores de novas ações, informou a Casino.

“De qualquer forma, os atuais acionistas do Casino serão massivamente diluídos e Rallye não controlará mais o Casino”, destacou a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

