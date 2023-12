Casino negocia venda de mais de 300 mercados aos grupos Les Mousquetaires e Auchan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 13:25 Para compartilhar:

O Casino informou nesta segunda-feira, 18, que entrou em negociações exclusivas para a venda de praticamente todos os seus hiper e supermercados ao consórcio formado por Groupement Les Mousquetaires e Auchan Retail. Segundo comunicado, o negócio seria baseado em um valor empresarial fixo de 1,35 bilhão de euros, sem considerar ativos imobiliários.

As 313 lojas em questão representam um volume de vendas totais de cerca de 3,6 bilhões de euros em 2022, excluindo impostos sobre valor agregados, de acordo com a nota. A expectativa é de que todos os funcionários sejam transferidos para o novo grupo e as discussões devem ser submetidas a consulta de representantes dos empregados, bem como aos órgãos regulatórios.

A transação depende da finalização do processo de reestruturação financeira do Casino, que este ano fechou acordo com de injeção de capital com um consórcio de investidores liderado pelo bilionário checo Daniel Kretinsky.

Ainda segundo o comunicado, a conclusão do negócio também está sujeita a um acordo vinculativo entre as partes, que pode ser firmado antes do final do primeiro trimestre de 2024.

Suspensas no pregão desta segunda-feira, as negociações das ações da Casino na Bolsa de Paris serão retomadas na terça-feira.

No domingo, o jornal francês Les Echos havia informado que o Carrefour teria feito uma oferta para a compra de 7 mil lojas de conveniência da varejista rival, que controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA), embora já tenha sinalizado intenção de se desfazer do controle da empresa brasileira.

