Casino lança follow-on para venda de até 14,1% do Assaí por R$3,66 bi

28/11/2022 - 11:13

PARIS/SÃO PAULO (Reuters) – O grupo de supermercados francês Casino lançou nesta segunda-feira uma oferta secundária de ações e ADRs para venda de até 14,1% do atacarejo brasileiro Assaí em negócio que pode chegar a cerca de 3,66 bilhões de reais.

O Casino detém cerca de 41% da empresa brasileira, incluindo ADRs (American Depositary Receipts) – recibos de ações negociados nos Estados Unidos. A venda da fatia se encaixa nos planos do grupo francês de redução de dívida.

O Casino está ofertando, no lote base, 140,8 milhões de ações do Assaí, ou aproximadamente 10,4% de seu capital social. A operação pode ser acrescida em mais 49,5 milhões de ações através de lote adicional, o que elevaria a fatia vendida pelo Casino a 14,1%.

Com base no preço de fechamento da ação do Assaí na sexta-feira, a 19,21 reais cada, a operação pode levantar 2,70 bilhões de reais apenas no lote base. Incluindo a potencial venda de ações adicionais, a transação chegaria a 3,66 bilhões de reais.

Esses valores, no entanto, são apenas indicativos, já que o preço por ação da oferta será fixado na terça-feira após consulta a investidores, segundo o prospecto da operação.

O Itaú BBA é o coordenador líder da oferta. BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Banco Safra e Santander completam o sindicato de bancos.

O Casino pretende concluir um plano de desinvestimentos de 4,5 bilhões de euros até o final de 2023, e os analistas que cobrem a empresa viram o anúncio da venda de fatia no Assaí como positivo, uma vez que vem após da alienação de participação na empresa de energia renovável Green Yellow mais cedo neste ano.

Por volta de 9h30 (horário de Brasília), as ações do Casino subiam 3% na França.

(Por Sudip Kar-Gupta; reportagem adicional de André Romani)

