14/06/2024 - 7:45

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon disse que iniciou negociações exclusivas com a Auchan Retail France e a Rocca com o objetivo de vender sua subsidiária Codim 2, na ilha francesa da Córsega.

No ano passado, a Codim 2 obteve faturamento de 332 milhões de euros, excluindo-se impostos, segundo comunicado do Casino, que em março deixou de ser controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA).