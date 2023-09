Casino Guichard-Perrachon reduz projeções para vendas e lucro no país entre 2024 e 2028

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 13:03 Compartilhe

A Casino Guichard-Perrachon revisou em baixa sua projeção para vendas e lucro no período entre 2024 e 2028, após uma revisão da trajetória estimada de suas unidades e as ações adotadas como parte da reestruturação financeira da companhia. A varejista francesa afirmou no fim da quarta-feira, 20, que atualizou seu plano de negócios no período, que agora contempla vendas para 2028 para suas operações consolidadas no país de 17,30 bilhões de euros (US$ 18,44 bilhões).

Em junho, ela era de 18,805 bilhões de euros. Para 2024, as vendas devem estar em 14,80 bilhões de euros e, em 2025, em 15,68 bilhões de euros, nos dois casos abaixo do antes indicado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), após pagamentos de leasing, para 2028 na França é agora projetado em 830 milhões de euros. Para 2024, ele deve estar em 401 milhões de euros, e em 2025, em 582 milhões de euros, disse a empresa.

A Casino afirmou que as novas projeções levam em conta um corte em sua previsão para este ano no fim de julho, bem como revisões para custos de energia no próximo ano e a trajetória de suas unidades de negócios nos próximos anos. A estimativa também reflete mudanças no financiamento operacional da companhia.

A companhia tem enfrentado dívidas pesadas, bem como a perda de fatia de mercado em seu país natal.

Além disso, informou que o Tribunal Comercial de Paris decidiu estender um processo de conciliação com credores até 25 de outubro, após pedido revelado mais cedo nesta semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias