Casino fecha acordo preliminar com consórcio liderado por Kretinsky; em Paris, ação tomba 7,5%

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, anunciou nesta sexta-feira, 28, um acordo preliminar com um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, na tentativa de fortalecer sua base de capital e reestruturar sua dívida. Por volta das 5h (de Brasília), a ação do Casino sofria queda de 7,3% na Bolsa de Paris.

O grupo informou que o consórcio de Kretinsky, o EP Global Commerce, Fimalac e Attestor, além de alguns credores – entre eles, bancos franceses – haviam concordado em participar da operação.

Nesta quinta-feira, 27, após ter divulgado balanço com prejuízo líquido de 2,33 bilhões de euros no primeiro semestre deste ano, o Casino pediu a suspensão de suas ações na Bolsa de Paris. O grupo francês havia reiterado também que poderia ficar inadimplente em sua linha de crédito rotativa até o fim de agosto.

No fim de junho, a dívida líquida do Casino atingiu 6,1 bilhões de euros, ante 5,1 bilhões de euros três meses antes. Também em junho, o grupo francês anunciou que pretendia vender suas operações na América do Sul, que incluem o brasileiro GPA e o colombiano Éxito. Além das dívidas, o Casino também lida com queda de participação do grupo no mercado francês. *Com informações da Dow Jones Newswires.

