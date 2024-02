Casino fecha acordo para vender 25 lojas na França ao Carrefour

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 17:39 Para compartilhar:

A Casino anunciou nesta quinta-feira, 8, o fechamento de um acordo que prevê a venda de 25 super e hipermercados na França ao Carrefour. As lojas faziam parte de um pacote de estabelecimentos que será transferido ao Groupement Les Mousquetaire, mas agora passarão ao controle da varejista rival.

A expectativa é de que a transferência seja concluída em 30 de abril de 2024, após consulta com os representantes de funcionários.

Segundo o comunicado, o Carrefour também firmou compromisso para manter os trabalhadores dos mercados vendidos.

A Casino, acionista do Grupo Pão de Açúcar no Brasil, está no meio de um processo de reestruturação financeira, que deve culminar na passagem do seu controle para um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky.

