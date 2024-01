Casino: Estudo independente vê processo de reestruturação como ‘justo’ para atuais acionistas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/01/2024 - 15:50 Para compartilhar:

O Casino divulgou nesta quarta-feira, 3, os resultados de um estudo independente que atestou a equidade do processo de reestruturação financeira do varejista francês, que controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil. Segundo a avaliação da consultoria Sorgem Evaluation, o acordo é “justo” para os atuais acionistas da empresa.

O processo de reorganização societária é conduzido por um consórcio liderado pelo bilionário Daniel Kretinsky, que promete injetar mais de 1 bilhão de euros na companhia. O valor empresarial do grupo de 3,71 bilhões de euros, implícito no acordo, está bem abaixo da dívida líquida da corporação, de 7,88 bilhões de euros, conforme o relatório da Sorgem.

Assim, os consultores estimam que o valor econômico por ação e, portanto, o valor por cada 100 ações é zero. Com a implementação do plano financeiro, essa métrica subiria para cerca de 5 euros, muito próximo do preço de subscrição do aumento de capital reservado ao consórcio.

“Após a conclusão do plano de reestruturação, o Consórcio deteria e controlaria 53,7% do capital social do Casino, enquanto os atuais acionistas seriam maciçamente diluídos, detendo cerca de 0,3% do capital social após a conclusão da reestruturação”, destaca a nota do Casino.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias