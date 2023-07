Casino detalha ofertas rivais de injeção de capital

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 19:30 Compartilhe

A Casino detalhou as duas ofertas rivais de injeção de capital que havia anunciado mais cedo. Em comunicado divulgado na tarde desta terça-feira, 4, a varejista francesa reiterou a expectativa de que o processo leve a diluição dos acionistas, na qual a Rallye deixará de ser a controladora do grupo.

Uma das propostas é liderada pela empresa de investimentos EP Global Commerce, do bilionário tcheco Daniel Kretinsky, em parceria com a Fimalac, do também bilionário Marc Eugène Charles Ladreit.

A iniciativa planeja investir 1,35 bilhão de euros na companhia, dos quais 860 milhões de euros viriam da dupla de magnatas. Acionistas existentes entrariam com 200 milhões de euros e os 290 milhões de euros restantes corresponderiam a detentores de dívida não segurada.

No lado oposto, o banqueiro Matthieu Pigasse e os empresários Xavier Niel e Moez-Alexandre Zouari se juntaram na 3F Holding. O trio propõe aporte de 900 milhões de euros, mas nesse caso uma parcela de 300 milhões de euros da dívida segurada da Casino seria convertida em capital – no plano rival, 1,5 bilhão de euros passaria por esse processo.

A “guerra de ofertas” é reflexo do momento desafiador que a gigante do varejo europeu atravessa. Endividada, a companhia negocia um alívio com credores sob intermédio da Justiça francesa. Para tentar levantar mais recursos, a companhia já anunciou a intenção de se desfazer dos ativos sul-americanos, o brasileiro Grupo Pão de Açúcar e o colombiano Éxito.

