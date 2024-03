Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/03/2024 - 15:47 Para compartilhar:

O Casino anunciou nesta quinta-feira, 14, que não está mais no controle da sociedade com o Grupo Pão de Açúcar (GPA).

Em comunicado oficial, a empresa francesa afirmou que, após o aumento de capital do GPA, no valor de R$ 704 milhões, o Casino tem participação de 22,5% no capital do GPA e deixa de estar no controle da sociedade.

A nota também afirma que o Casino manterá 2 membros no conselho de administração do GPA, conforme já anunciado anteriormente.

