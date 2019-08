Casino anuncia plano de vender mais ativos e ação sobe mais de 4% em Paris

O grupo francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, disse hoje que identificou mais cerca de 2 bilhões de euros em ativos na França que planeja vender, como parte de um programa de desinvestimento que ocorrerá em duas etapas. Por volta das 7h25 (de Brasília), a ação do Casino saltava mais de 4% na Bolsa de Paris.

Na primeira fase, que deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2020, o Casino pretende vender 2,5 bilhões de euros em ativos, sendo que já foram assinados contratos para um total de 2,1 bilhões de euros.

O último grupo de ativos identificados fará parte da segunda parte do programa de desinvestimento, que o Casino pretende concluir no fim do primeiro trimestre de 2021.