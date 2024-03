Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/03/2024 - 8:05 Para compartilhar:

A Casino anunciou nesta terça-feira, 12, que, após concluir sua reestruturação financeira, um novo conselho de administração assumirá a companhia. No novo modelo, o conselho será liderado por Laurent Pietraszewski, e o atual presidente do conselho, Jean-Charles Naouri, renunciará ao cargo. Novo líder do conselho, Pietraszewski foi Secretário de Estado das Pensões e Saúde Ocupacional da França durante o primeiro mandato de Emmanuel Macron.

