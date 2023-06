Casino anuncia estratégia para reestruturação de dívidas que prevê possível venda do GPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 10:16 Compartilhe

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, divulgou uma atualização estratégica nesta segunda-feira, 26, como parte de esforços para reestruturar dívidas com credores. A estratégia prevê a possível venda do GPA e do colombiano Éxito.

Por volta das 9h30 (de Brasília), a ação do Casino tinha queda de 9,8% na Bolsa de Paris.

Em comunicado, o Casino disse que espera levantar ao menos 900 milhões de euros, de forma a garantir com seus principais credores um acordo preliminar de reestruturação de dívidas até o fim de julho.

O valor permitiria ao Casino seguir adiante com seu plano de negócios para 2023-25, com o objetivo de alcançar Ebitda de 439 milhões de euros neste ano, 656 milhões de euros em 2024 e 803 milhões de euros em 2025. A empresa também tem como meta obter fluxo de caixa livre antes de juros de 212 milhões de euros em 2015.

“Credores que ainda não o fizeram foram convidados a se organizar para facilitar novas discussões com o grupo”, disse o Casino.

