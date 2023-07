Casino acumula prejuízo de 2,23 bi de euros no 1º semestre e dívida atinge 6,1 bi de euros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 7:58 Compartilhe

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, divulgou nesta quinta-feira que acumulou prejuízo líquido de 2,23 bilhões de euros no primeiro semestre de 2023, múltiplas vezes maior do que a perda de 259 milhões de euros apurada em igual período do ano passado. Já o Ebitda somou 361 milhões de euros na primeira metade do ano, ante 781 milhões de euro no mesmo intervalo de 2022.

Entre janeiro e junho, as vendas líquidas do Casino somaram 10,96 bilhões de euros, ante 11,45 bilhões de euros nos primeiros seis meses do ano passado.

Apenas no segundo trimestre, as vendas líquidas tiveram queda anual de 6,6%, a 5,53 bilhões de euros.

Já a dívida líquida do Casino atingiu 6,1 bilhões de euros no fim de junho, ante 5,1 bilhões de euros no fim de março.

O Casino, que está em negociações para ser financeiramente resgatado por um consórcio liderado pelo bilionário checo Daniel Kretinsky, reiterou que poderá ficar inadimplente em sua linha de crédito rotativa até o fim de agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.

