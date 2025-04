Casinha de brinquedo de Mavie, filha de Neymar e Biancardi, tem valor exorbitante

Com apenas um aninho de idade, Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, já esbanja riqueza e luxo. Por meio dos Stories no Instagram, a influenciadora compartilhou com seus quase 14 milhões de seguidores a nova casinha de brinquedo da herdeira, localizada na mansão da família, em um condomínio de luxo no Morro de Santa Terezinha, no Canal 1 da Baixada Santista.

Segundo apuração da reportagem de IstoÉ Gente, a casinha de brinquedo de Mavie, que possui 8,75 m², é nas cores branco e lilás e custa mais de R$ 90 mil.

Mais especificações da casinha:

Cozinha com pia armário;

Micro-ondas;

Mesa com 4 cadeiras;

Prateleira;

2 quadrinhos decorativos;

Caminha;

Penteadeira com cadeira;

Cortinas com bandô;

Escorregador;

Escada;

Escada de cordas;

Parede de escalada;

Cavalete com 2 balanços.

A empresa responsável pelo imóvel de brinquedo é a mesma que fez a casinha de Vicky Justus, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, que custou R$ 155 mil em 2023.

Além da primogênita, Bruna Biancardi está grávida de Mel, fruto do relacionamento com o camisa 10 do Santos. Vale lembrar que Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

Patrimônio de Neymar

De acordo com o levantamento do site Sportico, especializado em negócios do mundo dos esportes, Neymar tem um patrimônio de 1,01 bilhão de dólares (R$ 6,1 bilhões na cotação atual) . Além disso, o jogador é o único brasileiro entre os 20 atletas mais ricos da história. Michael Jordan (basquete), Tiger Woods (golfe) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lideram o ranking.

Já segundo a revista Forbes, Neymar faturou 110 milhões de dólares (cerca de 665 milhões de reais) apenas em 2024. Ele terminou o ano como o terceiro jogador mais bem pago do mundo e sétimo na lista dos atletas.

Veja fotos da caminha de brinquedo de Mavie: