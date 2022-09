Casimiro responde publicação do Vasco após derrota para o Brusque na Série B

admin3 03/09/2022 - 19:21 Compartilhe







Com atuação fraca, o Vasco foi derrotado pelo Brusque por 1 a 0 neste sábado. Após resultado negativo na Série B, Casimiro respondeu uma publicação do clube nas redes sociais e fez questão de externar sua insatisfação com o desempenho do time.

+ ATUAÇÕES: Rendimento abaixo da média marca derrota do Vasco para o Brusque. Veja as notas.

– Desgraçaaaaa – publicou Cazé no Twitter.

DESGRAÇAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA — caze (@Casimiro) September 3, 2022

+ Torcedores do Vasco se revoltam na web após derrota para o Brusque na Série B

O comentário do influenciador rendeu muita repercussão de vascaínos. Com o resultado deste sábado, o Vasco alcançou a marca de seis derrotas seguidas na Série B. Casimiro é declaradamente torcedor do Vasco e frequentemente faz comentários sobre os jogos do clube nas redes sociais.

O Vasco atualmente ocupa a quarta colocação da Série B e vai em busca de resultados positivos nos próximos jogos para se manter nas primeiras colocações da competição. O Cruzmaltino espera pretende iniciar uma arrancada nessa reta final de temporada para retornar à elite do futebol brasileiro.

O Vasco volta a campo no próximo domingo, contra o Grêmio, às 16h, em Porto Alegre, em partida válida pela Série B. Fora de casa, o Cruzmaltino vai em busca de uma importante vitória para encerrar sequência negativa como visitante na competição.

