Casimiro faz pedido inusitado a Luísa Sonza após o relançamento de ‘Chico’ em inglês

A cantora Luísa Sonza lançou, na última quinta-feira, 7, uma nova versão da música “Chico”, que ela fez para o seu namorado na ocasião, o influenciador financeiro Chico Veiga, o Chico Moedas, só que desta vez em inglês.

A nova roupagem ganhou repercussão e até o youtuber Casimiro Miguel decidiu usar a canção para zombar do “muso inspirador”, que é seu amigo há anos.

Para não citar na canção o nome do ex-namorado, que a traiu e causou grande polêmica, a cantora alterou a letra e usou “baby” no lugar de “Chico”.

O youtuber gravou um vídeo no seu canal para comentar o assunto. Ele ouviu a canção, não resistiu e à zoação e brincou dizendo que passaria a chamar o amigo de “Baby Coin“. Casimiro aproveitou para fazer um pedido à artista.

“Luísa Sonza, eu sei que a gente não se conhece. Aconteceram alguns problemas e a gente não se conheceu. Se você puder não me dar strike no canal, seria fundamental”, começou ele.

“O Chico não recebe um centavo disso tudo que eu faço, então não vai f*der ele. O canal dele é o ‘Aqueles Caras’. É lá que você tem que atacar, se você for. Mas você não vai, é uma pessoa do bem”, disparou o influenciador.

Casimiro resolveu gravar um vídeo com as reações ao conhecer o lançamento após receber pedido de seguidores.

A relação de Luísa e Chico chegou ao fim em setembro do ano passado, após cerca de quatro meses de namoro. A cantora teria descoberto que o então namorado a traiu no banheiro de um bar, no Rio de Janeiro, e resolveu expor a situação ao ler uma carta durante sua participação no “Mais Você”, com Ana Maria Braga.

