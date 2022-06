Casimiro e Paulo André se reúnem para acompanhar jogo das finais da NBA Ambos vem fazendo um sucesso estrondoso no Brasil e estiveram presentes em um evento em São Paulo para acompanhar a decisão do basquete americano

Paulo André e Casimiro Miguel ficaram muito conhecidos nos últimos meses por proporcionarem entretenimento aos brasileiros. Nesta sexta-feira, os dois estiveram presentes em um evento em São Paulo para acompanhar o jogo 4 das finais da NBA.





Boston Celtics e Golden State Warriors decidem a competição. Ambos os times possuem grandes astros da NBA como Stephen Curry e Jayson Tatum. As finais vem sendo assistidas e comentadas pelo mundo inteiro.

Casimiro Miguel é influenciador e streamer. Ao longo dos anos, ficou conhecido por produzir conteúdos de entretenimento na internet. Atualmente, Cazé é querido por milhões de brasileiros por sua personalidade irreverente e icônica.

Paulo André é atleta de atletismo e virou nacionalmente famoso após participação no Big Brother deste ano. PA ficou em segundo lugar no reality e conquistou o coração de milhões de brasileiros com sua personalidade leve e descontraída.

