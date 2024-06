Casimiro é condenado por danos morais e deverá indenizar participante de reality show

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2024 - 11:09 Para compartilhar:

Casimiro foi condenado por danos morais após ser processado por um participante de reality show, o mecânico Denilson Martins Jales, que foi chamado por ele de “vagabundo” em uma live no YouTube. Diante disso, a Justiça de São Paulo determinou que o influenciador pague R$ 10 mil de indenização ao homem. Contudo, a decisão cabe recurso.

A live em questão foi ao ar em 2021. Na ocasião, Casimiro reagiu a um episódio do programa “Supernanny”, que tinha participação de Denilson. No episódio, o mecânico contava que foi pai aos 22 anos, enquanto a companheira ainda era de menor, tinha apenas 15 anos. “É crime, cadeia, cadeia no vagabundo. Não é de juízo que faltou não. É cadeia que faltou para você. Xilindró, vagabundo”, reagiu o youtuber.

Segundo o “F5”, de onde são as informações sobre o caso, a defesa de Denilson alegou que “Casimiro utiliza de sua popularidade para lucrar, injuriar e ofender o autor publicamente”. Inicialmente, o pedido de indenização foi de R$ 51 mil.

Casimiro, por sua vez, contestou a acusação destacando que seu canal é humorístico. Além disso, pontuou má interpretação de Denilson à sua fala, visto que não lhe atribuiu os crimes de estupro ou de pedofilia. Ainda, reforçou o exercício de liberdade e opinião.