Edição Da Semana

Durante o pré-jogo da estreia do Vasco no Cariocão, o streamer Casimiro Miguel afirmou que vai torcer contra o Flamengo no Mundial de Clubes, que será transmitido pelo seu canal no Youtube. O vascaíno destacou que será “Real Madrid desde pequeno”.

Na bancada, o narrador Luis Felipe Freitas “vendeu” a transmissão da competição dizendo que o Flamengo representava o Brasil e todo o continente sul-americano. Cazé não concordou.

+ Casimiro e Juninho apontam seus favoritos para o título do Cariocão 2023





– Você não precisa vender o produto assim. É desonesto com o torcedor do Flamengo você falar uma porra dessa. Eu vou torcer contra o Flamengo, mas na bancada terá gente torcendo a favor. E um ídolo do Flamengo também. Tem Junho aqui no jogo do Vasco, terá um ídolo do Flamengo também na transmissão (do mundial) – iniciou.

– Vou ficar aqui fingindo? Não vou. Sou Real Madrid, desde pequeno. Se puder cair antes, cai antes – completou, dizendo que por ele o Flamengo não chega nem até a final da competição.

O Flamengo garantiu vaga no Mundial ao vencer a Libertadores e estreia no torneio na semifinal, assim como o Real Madrid, que conquistou a última Champions League. O torneio começa no dia 1 de fevereiro e a final ocorre no dia 11.

A Cazé TV vai transmitir o mundial de clubes da Fifa. E o @Casimiro me representa: pic.twitter.com/rVjG6WzVQO — ✠Estagiário do V ️SCO✠ (@EstagiarioVasco) January 14, 2023



