Casimiro critica traição de Chico Moedas exposta por Luísa Sonza

O comentarista esportivo e streamer Casimiro Miguel se posicionou, em live na Twitch nesta quinta-feira, 21, sobre o caso de traição de Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza que inspirou a canção Chico. Amigo íntimo do influenciador, Casimiro disse que soube do ocorrido na véspera da participação da artista no programa Mais Você.

O streamer começou a falar sobre o assunto criticando a atitude do amigo. “Ele fez m****. Fato. Não tem o que fazer”, declarou ele, que negou que a situação tenha sido uma estratégia de marketing para promover a música de Luísa.

Casimiro falou sobre o início do relacionamento do influenciador e da artista, dizendo que o amigo ficou afastado por um período com a ex-namorada em São Paulo. Quando Chico retornou ao Rio de Janeiro, o comentarista disse ter visto ele apenas duas vezes.

O streamer disse que encontrou o amigo na terça, 19, para assistir a um jogo de futebol. Foi então que Chico contou sobre o que aconteceu. “Eu falei: ‘F****. Que m**** que esse moleque fez'”, contou.

No dia seguinte, Anna Beatriz, mulher de Casimiro, acordou o streamer contando sobre a participação de Luísa no programa apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo.

Após a repercussão, o streamer contou que pouco falou com o amigo. Segundo ele, Chico perdeu o número após ter o WhatsApp vazado e teve o Instagram derrubado por uma série de denúncias em sua conta.

“Ele está triste, está chateado, porque ele sabe que foi babaca”, relatou o comentarista. “Acho que ele sabe que fez m****. Não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça dele”, finalizou Casimiro, que disse ter recebido ataques depois da repercussão.

O que aconteceu?

Luísa se emocionou e emocionou Ana Maria Braga ao ler um longo texto comentando sobre a traição cometida pelo ex-namorado. “É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora”, disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música a ele com poucos meses de relacionamento. “Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar”, declarou.

“‘Meu amor’, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem”, continuou Luísa. “Hoje, eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham, muitas vezes, nem ter para onde ir, acabando por terem que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que, por vezes, eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira. Porque você, naquela noite e naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse.”

“Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, finaliza.

Os dois namoraram por quatro meses e Chico chegou a fazer inúmeras participações em apresentações da cantora da música dedicada a ele.

