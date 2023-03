Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 19/03/2023 - 21:58 Compartilhe







A transmissão da CazéTV no clássico entre Vasco e Flamengo foi alvo de críticas de alguns torcedores nas redes sociais. Vascaínos criticaram a participação da repórter Isabelle Costa durante a cobertura. Após a partida, o influenciador defendeu a jornalista e discutiu com alguns Cruzmaltinos.

– Essa foi a “repórter” que tinha como função trazer notícias de campo, mas ficou comentando o jogo todo com comentários totalmente clubistas. 0 informações e 1000 comentários e piadinhas. Se quiser alguém assim na transmissão, coloca na cabine, Casimiro – escreveu o torcedor do Vasco, com uma imagem de Isabelle.

– Foi mal, a nossa transmissão é assim. Conversa e brincadeira. A Belle é foda, o Pedrosa também, ambos brincaram durante o jogo, como de costume. A função da Belle era ser a representante do Flamengo no campo e assim foi feito. Agradeço a tua sugestão, mas vou seguir meu trabalho – escreveu Casimiro.

Na sequência, outro torcedor pontuou a questão de “profissionalismo” entre Isabelle e Lucas Pedrosa. Casimiro rebateu mais uma vez e ressaltou a derrota do Vasco no jogo. Minutos depois, mais um internauta criticou a jornalista, e o influenciador, mais uma vez, defendeu a repórter.

Em campo, o Flamengo venceu o Vasco por 3 a 1, após ter vencido o jogo de ida por 3 a 2. Eliminado do Carioca e da Copa do Brasil, o Vasco só volta a jogar no Campeonato Brasileiro, no mês que vem. O Rubro-Negro, por sua vez, joga a decisão do estadual, contra o Fluminense, nas próximas semanas.

Óbvio que não alfinetou porra. Perdemos o jogo. Se a gente ganha o Pedrosa gastar a onda dele. Que ideia é essa porra… Tomamos taca e vamos zoar o que? Zoar quem? Foi galho dentro… — caze (@Casimiro) March 19, 2023



Não é minha funcionária. Eu aceito todas as críticas, mas jogar a imagem de uma profissional aos doentes das redes sociais porque não te agradou, sendo que não era essa a função dela é injusto. — caze (@Casimiro) March 19, 2023

