Casillas quer disputar a presidência da federação espanhola de futebol

O veterano goleiro Iker Casillas pretende disputar as eleições para a presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), informou nesta quarta-feira (12) a imprensa do país.

Segundo a rádio Cadena Ser, o capitão da seleção espanhola campeã do mundo em 2010 “tomou a decisão de se apresentar” para as eleições para presidente da RFEF e já anunciou sua intenção à presidente do Conselho Superior dos Esportes (CSD), Irene Lozano.

Contactada pela AFP, a CSD não quis comentar o caso.

De acordo com o jornal madrilenho As, o goleiro do Porto, de 38 anos, teve um encontro com Lozano para saber se uma eleição antecipada para a presidência da RFEF seria organizada. o jornal, porém, afirmou não saber se Casillas manifestou claramente sua vontade de participar do pleito.

O nome de Casillas vem sendo cogitado há algumas semanas para ser um adversário do atual presidente da federação, Luis Rubiales, que vive em conflito permanente com o presidente da Liga profissional espanhola, Javier Tebas.

O nome do ex-chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, também foi cogitado pela imprensa.

As eleições, que não foram convocadas oficialmente, deverão acontecer no segundo semestre de 2020, após os Jogos Olímpicos de Tóquio. A direção da RFEF, porém, pediu para que fossem antecipadas para o primeiro semestre devido à disputa da Eurocopa (12 de junho-12 de julho).

